Российские волонтеры рассказали юным жителям Херсонщины о Холокосте

Напомним, Гуманитарный центр начал свою работу в Херсонской области в марте 2022-го. С марта по ноябрь работниками миссии было эвакуировано из региона более полутора тысяч человек, в том числе — с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках оказания гуманитарной помощи волонтеры ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Всего продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн).