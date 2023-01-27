Российские волонтеры рассказали юным жителям Херсонщины о Холокосте

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, добровольцы из РФ в день памяти жертв Холокоста провели тематические уроки со старшеклассниками в школах региона.
Напомним, День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. В этот день 78 лет назад советские войска освободили один из самых страшных нацистских «лагерей смерти» Аушвиц-Биркенау, известный как Освенцим. К утру 27 января 1945-го в лагерях Освенцим и Биркенау оставались около 7 тысяч узников, больше похожих на живые скелеты. Всего же в Освенциме нацисты умертвили более миллиона заключенных. Общее число истребленных в «лагерях смерти» евреев оценивается в шесть миллионов (!) человек.
В Херсонской области в день памяти жертв Холокоста руководство Гуманитарного центра организовало тематические уроки с учениками старших классов в местных школах. Первую беседу в школе №2 города Геническ провел глава гуманитарной миссии в регионе Игорь Кастюкевич.
«Это — та самая история, которую не учили в школах при Украине. Тогда на уроках истории намеренно обходили тему зверств фашистов, потому что киевским властям позарез нужно было героизировать таких нелюдей, как Бандера и Шухевич. На Украине школьникам преподавалась история, полностью перевернутая, переписанная и лживая. Теперь настало время правды о тех событиях, о героях Великой Отечественной войны, ведь ими были именно советские солдаты. Это тяжелая прав0да, ведь тогда погибли миллионы советских людей с Украины, но ее необходимо знать. Мы будем вместе восполнять пробелы в знаниях школьников Херсонской области. Я видел сегодня, как меняются их лица, и это — положительные перемены», — сообщил Игорь Кастюкевич.
В беседе с руководством волонтеров приняли участие учащиеся 10-11 классов. Они подтвердили, что раньше, в украинских школах, практически не изучали эту тему. Игорь Кастюкевич рассказал о большом еврейском гетто, которое было организовано фашистами в Херсоне. Всего же на территории оккупированной Украины до Второй Мировой проживали около 2,7 миллионов евреев. После войны в живых из них остались не более 120 тысяч человек.
«Мы родились и выросли в Херсоне, но про гетто ничего не знали. Нам рассказывали, что «холокост» — это политика уничтожения еврейского населения. Но о том, что чистки проводили отряды, набранные из числа местных жителей, в основном украинских националистов, нам никто не говорил. И что каратели убивали всех подряд, включая детей, нам тоже не говорили. Вывод один — к сожалению, мы пока очень мало знаем о тех событиях, и нам нужно восполнять пробелы в знаниях», — признали ученики 10 класса школы №2 города Геническ после тематического занятия.
Теперь подобные тематические уроки и беседы на исторические темы для школьников Херсонской области будут постоянными, пообещали в руководстве Гуманитарного центра. К этим занятиям волонтеры планируют привлекать историков, преподавателей российских вузов и известных личностей.
Напомним, Гуманитарный центр начал свою работу в Херсонской области в марте 2022-го. С марта по ноябрь работниками миссии было эвакуировано из региона более полутора тысяч человек, в том числе — с территорий, где велись активные боевые действия. В рамках оказания гуманитарной помощи волонтеры ежедневно выезжали в деревни и села Херсонской области. Всего продуктовую помощь от волонтеров получили более 150 тысяч человек (1,5 тысячи тонн), в том числе — жители 83-х сел Херсонщины, где было выдано более 24 тысяч гуманитарных наборов (170 тонн).
Семьям с маленькими детьми добровольцы выдали 400 наборов для новорожденных, и более 10 тысяч упаковок памперсов. Также волонтеры доставили и передали в больницы и клиники Херсонщины 20 тонн медикаментов, три тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Работники миссии обеспечили медикаментозными наборами 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта.