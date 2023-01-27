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Чистая прибыль российских банков оказалась в 12 раз меньше показателей 2021 года

Экономика
Чистая прибыль российских банков оказалась в 12 раз меньше показателей 2021 года

Размер чистой прибыли российских банков в 2022 году составил всего 203 миллиарда рублей, сообщил Центробанк.

Прибыль банков в России резко упала в начале прошлого года. В результате годовой показатель оказался в 12 раз меньше доходов за 2021 год, следует из обзора ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2022 года».

Исправить положение удалось благодаря правильной политике, связанной с валютной переоценкой от ослабления рубля. В декабре 2022 года прибыль в три раза превышала прошлогодние цифры за аналогичный период.
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