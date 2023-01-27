Националист Палудан пригрозил сжигать Кораны до тех пор, пока Швецию не примут в НАТО

Стокгольм, 27 января. Лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан заявил, что готов еженедельно сжигать Коран перед зданием турецкого посольства в Стокгольме до того момента, пока Анкара не одобрит вступление Швеции в НАТО.
«Я уже говорил, что когда Швецию примут в НАТО, я больше не стану сжигать Коран перед турецким посольством. Это вина Эрдогана. Он может остановить сожжение Корана перед турецкими посольствами, когда захочет. Ему просто нужно впустить Швецию в НАТО», — заявил он.
До этого времени Палудан намерен еженедельно устраивать акцию с сожжением священной книги мусульман.
«Каждую пятницу в 2 часа дня до тех пор, пока Швеция не вступит в НАТО», — подтвердил политик.
Необходимо отметить, что акция по сожжению Корана согласована с руководством полиции шведской столицы. Официальный Стокгольм считает подобный «перформанс» поддержкой «свободы слова».
Анкара настаивает, что основным условием для вступления Швеции в Североатлантический альянс является выдача в Турцию 70 членов Рабочей партии Курдистана, которых турецкие власти обвиняют в терроризме. Данное требование стало камнем преткновения в переговорах о присоединении Стокгольма к НАТО.
Несмотря на то, что Палудан занимается сожжением Коранов в течение нескольких лет, ряд аналитиков предполагает, что нынешняя акция была инициирована шведскими властями, чтобы избежать вступления страны в НАТО на фоне продолжающейся эскалации конфликта на Украине и риска прямого столкновения альянса с Россией.
Какими бы ни были причины для происходящего, надругательство над религиозной святыней привело к острой реакции со стороны мусульманской общины как в самой Швеции, так и за ее пределами. Ряд лидеров мусульманских стран осудили действия активистов, предупредив, что подобное поведение не останется незамеченным.
В соседней Дании уже зафиксированы акты насилия со стороны беженцев по отношению к людям, которые решили присоединиться к акции с сожжением Корана. И по мере продолжения активности Расмуса Палудана и его сторонников, обстановка в Европе грозит накалиться до предела.