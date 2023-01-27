Националист Палудан пригрозил сжигать Кораны до тех пор, пока Швецию не примут в НАТО

Какими бы ни были причины для происходящего, надругательство над религиозной святыней привело к острой реакции со стороны мусульманской общины как в самой Швеции, так и за ее пределами. Ряд лидеров мусульманских стран осудили действия активистов, предупредив, что подобное поведение не останется незамеченным.