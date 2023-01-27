Пострадавших при крушении вертолета Ми-8 во Внуково нет

Пассажиры отсутствовали в вертолете Ми-8, потерпевшем крушение в международном аэропорту Внуково, сообщил ФАН источник в экстренных службах. В результате падения никто не пострадал.
По предварительным данным, воздушное судно при посадке задело лопастями землю. Спасатели работают на месте крушения и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Вертолет с туристами ранее разбился на Камчатке, сообщал портал РИА56. На борту находились 16 человек. Восемь из них смогли выбраться из вертолета и выплыть на поверхность Курильского озера, куда рухнуло воздушное судно.