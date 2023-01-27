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Британцы усомнились в адекватности Зеленского из-за его требования о ракетах и самолетах

Политика
Британцы усомнились в адекватности Зеленского из-за его требования о ракетах и самолетах

Британские читатели издания The Daily Mail усомнились в адекватности украинского президента Владимира Зеленского после его требования к Западу о поставках нового вооружения Киеву.

Глава государства до этого провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Политик заявил о необходимости предоставить ВСУ ракеты большой дальности и истребители.

«Он (Зеленский – Прим. ФАН) поведет нас всех по пути невозврата... Он сошел с ума», — написал комментатор под ником Bristol2023.

Пользователь The Caped Crusader подчеркнул, что иностранным игрокам пора начать игнорировать требования со стороны Зеленского. В противном случае Запад может спровоцировать третью мировую войну.

«Клоунам в Киеве нужно просить мира», — заключил Duke ofilywhite.

Владимир Зеленский ранее высказался о мирных переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. По словам украинского политика, ему это «неинтересно».
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