Житель Глазова в Удмуртии осужден за взлом чужих страниц в социальных сетях

Жителя города Глазов в Удмуртии осудили за взлом чужих страниц в социальных сетях. Его преступную деятельность пресекли сотрудники республиканского УФСБ.
Следствием было установлено, что злоумышленник осуществил неправомерный доступ к страницам пользователей одной из социальных сетей с целью получения сведений об их переписке, передает ИА «Сусанин».
На основании полученных результатов оперативной деятельности следственного управления СК России по Удмуртии были возбуждены уголовные дела по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и статье 138 УК РФ «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений».
С учетом полного признания обвиняемого своей вины и содействия расследованию суд назначил ему наказание в виде 1 года и 5 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработной платы.