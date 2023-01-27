Комика Павла Волю включили в Книгу рекордов России после концерта в Петербурге

Комик и актер Павел Воля попал в Книгу рекордов России. Шоумена включили туда после концерта в Петербурге.
Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко вручил Воле сертификат, подтверждающий фиксацию достижения, на съемках нового выпуска Comedy Club. Комик эмоционально порадовался этому событию.
«Мама, я не зря учился в институте! Спасибо вам огромное, это все очень неожиданно и классно!» — заявил артист.
Шоумен попал в Книгу рекордов России, поскольку провел самый большой по числу зрителей стендап-концерт в стране. Посмотреть выступление Воли вживую пришли 7,5 тысячи человек.
В новом выпуске Comedy Club главный редактор Книги рекордов России познакомит ведущих и с обладателями других достижений. Коненко расскажет об обладательнице самой тонкой талии в стране, умеющей петь на 28 языках, а также с самым высоким человеком в РФ.