Ксения Грин накинулась на директора Пьера Нарцисса с обвинениями и угрозами

Любовница артиста Пьера Нарцисса, певица Ксения Грин накинулась с обвинениями и угрозами в адрес директора покойного исполнителя Сергея Дворцова.
Грин добыла номер телефона директора и стала писать ему сообщения с угрозами. Она обвиняла Дворцова в смерти певца и утверждала, что он скончался из-за употребления алкоголя вместе со своим директором.
«Она написала, что он пил вместе с Нарциссом, и из-за него он умер. «Ты за все ответишь. Я до тебя еще доберусь. Ходи и оглядывайся». Он немного испугался», — рассказал адвокат Дворцова РЕН ТВ.
Правозащитник заявил, что вместе со своим подзащитным уже подали иск в суд. По словам адвоката, Грин ведет себя невменяемо. В распоряжении журналистов оказались и скриншоты ее сообщений. Певица пишет Дворцову, что ему стоит оглядываться и называет директора тварью.