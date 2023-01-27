Ксения Грин накинулась на директора Пьера Нарцисса с обвинениями и угрозами

Правозащитник заявил, что вместе со своим подзащитным уже подали иск в суд. По словам адвоката, Грин ведет себя невменяемо. В распоряжении журналистов оказались и скриншоты ее сообщений. Певица пишет Дворцову, что ему стоит оглядываться и называет директора тварью.