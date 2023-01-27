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Аналитик Литовкин: ВСУ столкнутся с проблемами в случае поставки истребителей F-16

Армия
Аналитик Литовкин: ВСУ столкнутся с проблемами в случае поставки истребителей F-16

Отправка американских истребителей F-16 на Украину встретит на своем пути множество преград, считает аналитик Виктор Литовкин.

Киев продолжает требовать от западных партнеров боевую авиацию и тактические ракеты. В беседе с телеканалом «360» военный обозреватель ТАСС Литовкин отметил, что украинское командование считает оптимальным выбором американские истребители F-16. Но это «не самые хорошие самолеты» по многим характеристикам.

«Чтобы поставить истребители, надо, чтобы они где-то на земле стояли. Ни один аэродром на Украине не функционирует», — высказался эксперт.

Кроме того, украинским летчикам потребуется около года, чтобы освоить эти самолеты. Или же США могут отправить F-16 вместе с американскими экипажами, но едва ли в Пентагоне хотят жертвовать своими людьми и самолетами.
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