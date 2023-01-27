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Соцсети украинского боксера Василия Ломаченко заблокировали из-за поддержки УПЦ

Спорт
Соцсети украинского боксера Василия Ломаченко заблокировали из-за поддержки УПЦ

Социальные сети боксера Василия Ломаченко заблокировали на Украине. Такое решение было принято, потому что спортсмен поддержал Украинскую православную церковь.

Поклонники не могут зайти на страницу Ломаченко. При попытке просмотра аккаунта на территории Украины появляется сообщение: «К сожалению, эта странице недоступна».

Более того, в этом месяце Украина внесла Ломаченко в реестр предателей страны. Боксер опубликовал видеозапись с митрополитом УПЦ Лонгином. Служитель церкви обвинял страну в разжигании войны с богом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла. В санкционный список попали еще девять представителей церкви.
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