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Захарова констатировала новый уровень противостояния России и Запада из-за Украины

Политика
Захарова констатировала новый уровень противостояния России и Запада из-за Украины

Борьба России и Запада выходит на новый уровень из-за поставок танков Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат выступила во время брифинга. Она прокомментировала решение некоторых стран предоставить Киеву танки. По ее словам, это свидетельствует о том, что противостояние России и Запада перешло на новый уровень. Однако это не помешает Москве достичь своих целей в рамках спецоперации.

Ранее Мария Захарова уличила Евросоюз в планировании войны против России. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала Москву «врагом» для Европы.
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