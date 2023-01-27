Захарова констатировала новый уровень противостояния России и Запада из-за Украины

Борьба России и Запада выходит на новый уровень из-за поставок танков Украине. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат выступила во время брифинга. Она прокомментировала решение некоторых стран предоставить Киеву танки. По ее словам, это свидетельствует о том, что противостояние России и Запада перешло на новый уровень. Однако это не помешает Москве достичь своих целей в рамках спецоперации.
Ранее Мария Захарова уличила Евросоюз в планировании войны против России. Так она прокомментировала слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая назвала Москву «врагом» для Европы.