Захарова констатировала новый уровень противостояния России и Запада из-за Украины

Дипломат выступила во время брифинга. Она прокомментировала решение некоторых стран предоставить Киеву танки. По ее словам, это свидетельствует о том, что противостояние России и Запада перешло на новый уровень. Однако это не помешает Москве достичь своих целей в рамках спецоперации.