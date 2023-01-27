В Чебоксарах осудили подростков, которые завели в гаражи двоих мужчин и ограбили

Суд вынес приговор двум подросткам в Чебоксарах. Юноши 15 и 19 лет признаны виновными в грабеже, рассказали в СУ СКР по Чувашии.
Правоохранители установили, что в сентябре прошлого года фигуранты обманом завели в гаражный массив двух нетрезвых мужчин. Юноши применили насилие и забрали у потерпевших сотовые телефоны.
Проверка показала, что ранее оба подельника были судимы за грабежи и кражи. На этот раз несовершеннолетний преступник получил 13 месяцев колонии. Его приятель проведет за решеткой на два месяца дольше.