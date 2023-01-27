Редкие наследственные заболевания были выявлены у 13 новосибирских малышей

По этой программе новорожденных теперь дополнительно тестируют еще на 36 наследственных патологий. Прежде младенцев в регионе проверяли лишь на пять генетических болезней — фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземию и муковисцидоз, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru». С 2023 года в список добавлен ряд наследственных болезней обмена веществ, первичные иммунодефициты, спинальную мышечную атрофию (СМА).