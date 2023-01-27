Звезда «Сватов» Кравченко вспомнила, как Добронравов помогал ненавидящей его сейчас Кошмал

Кравченко призналась, что пребывает в ужасе от поведения молодой коллеги. Актриса задается вопросом, кто промыл мозги ее экранной внучке. Кошмал была спокойной и немногословной, а коллеги всегда ее поддерживали, отметила звезда «Сватов».