Звезда «Сватов» Кравченко вспомнила, как Добронравов помогал ненавидящей его сейчас Кошмал

Актриса Татьяна Кравченко высказалась о поведении коллеги по «Сватам» Анны Кошмал. Она вспомнила, как актер Федор Добронравов помогал молодой украинской артистке, а теперь та его ненавидит.
Кравченко призналась, что пребывает в ужасе от поведения молодой коллеги. Актриса задается вопросом, кто промыл мозги ее экранной внучке. Кошмал была спокойной и немногословной, а коллеги всегда ее поддерживали, отметила звезда «Сватов».
«Федя (Добронравов — прим. ФАН), помню, приезжал к ней в больницу, когда она отравилась в Москве. Все ее спасали», — рассказала Кравченко в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».
Актриса не понимает, почему у украинской артистки созрела такая ненависть к российским коллегам по «Сватам». Звезда сериала назвала Кошмал своим личным врагом.
Напомним, Кравченко и Добронравов играли в «Сватах» супругов Валентину и Ивана Будько. Кошмал воплотила на экране их внучку Женю Ковалеву.