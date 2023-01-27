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Политик Жакобелли: передача тяжелого оружия Украине может привести к третьей мировой войне

Армия
Политик Жакобелли: передача тяжелого оружия Украине может привести к третьей мировой войне

Поставки на Украину тяжелых видов вооружений, в том числе и французских танков Leclerc, могут привести к эскалации конфликта и третьей мировой войне. Об этом заявил депутат французского парламента от правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.

По его словам, у Запада нет механизмов для контроля за использованием вооружений, передаваемых Киеву.

«Какие способы контроля у нас есть? Как только Зеленский получил танки, он потребовал самолеты. Мы должны выполнять нашу задачу по защите французов от третьей мировой войны», — сказал Жакобелли.

Политик отметил, что Франция не располагает в достаточном количестве вооружениями, чтобы отправлять их на Украину. Жакобелли сообщил, что в распоряжении французской армии имеются всего 200 танков Leclerc и не все из них находятся в рабочем состоянии.
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