Поставки на Украину тяжелых видов вооружений, в том числе и французских танков Leclerc, могут привести к эскалации конфликта и третьей мировой войне. Об этом заявил депутат французского парламента от правой партии «Национальное объединение» Лоран Жакобелли.
По его словам, у Запада нет механизмов для контроля за использованием вооружений, передаваемых Киеву.
«Какие способы контроля у нас есть? Как только Зеленский получил танки, он потребовал самолеты. Мы должны выполнять нашу задачу по защите французов от третьей мировой войны», — сказал Жакобелли.
Политик отметил, что Франция не располагает в достаточном количестве вооружениями, чтобы отправлять их на Украину. Жакобелли сообщил, что в распоряжении французской армии имеются всего 200 танков Leclerc и не все из них находятся в рабочем состоянии.