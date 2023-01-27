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Ульяновские власти инициировали проверку из-за ЧП в барышской школе

Происшествия
Ульяновские власти инициировали проверку из-за ЧП в барышской школе

Пьяный мужчина с ножом намеревался пройти в здание одной из школ в городе Барыш. После этого Минпросвещения Ульяновской области организовало проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишет сайт «Главные новости Ульяновска», в школу вошел нетрезвый гражданин. Охранник попытался выдворить незнакомца, но тот стал угрожать ему ножом, а затем скрылся, после чего охранник вызвал правоохранителей.

ЧП случилось во второй половине дня. Учебные занятия к этому времени уже окончились, а пьяный хотел попасть на прием к директору, рассказали в Минпросвещения. Сотрудники ведомства добавили, что учебное заведение находится под охраной ЧОП.

Кроме того, школа оборудована всеми инженерно-техническими средствами, обозначенными в требованиях к антитеррористической защищенности. Здесь функционируют видеонаблюдение, рамка металлоискателя, новое ограждение и «тревожная кнопка», с помощью которой охранник вызвал росгвардейцев, прибывших на место через шесть минут после вызова, отметили в ведомстве.

Подозреваемый был задержан. На 34-летнего нарушителя составили протокол и завели уголовное дело о хулиганстве.
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