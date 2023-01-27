Ульяновские власти инициировали проверку из-за ЧП в барышской школе

Кроме того, школа оборудована всеми инженерно-техническими средствами, обозначенными в требованиях к антитеррористической защищенности. Здесь функционируют видеонаблюдение, рамка металлоискателя, новое ограждение и «тревожная кнопка», с помощью которой охранник вызвал росгвардейцев, прибывших на место через шесть минут после вызова, отметили в ведомстве.