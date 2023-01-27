Водитель грузовика попал в колонию за аварию с двумя погибшими артистками на Урале

В региональной прокуратуре рассказали, что авария произошла в октябре прошлого года. Мужчина отвлекся за рулем, грузовик вылетел на встречную полосу и протаранил автобус. В салоне второго транспортного средства находились артисты Краснотурьинского театра кукол, которые ехали с гастролей. От тяжелых травм скончались две женщины, один человек пострадал.