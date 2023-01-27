Юлию Тимошенко «поймали» с компанией украинских депутатов во время отдыха в ОАЭ

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко наслаждалась компанией своего мужа и других членов Верховной Рады на пляже в Дубае. Соответствующее видео опубликовали в Сети.
Папарацции «поймали» лидера украинской партии «Батькивщина», а также Наталью Королевскую, Юрия Солода, Вадима Столара и Суто Мамояна во время отдыха в ОАЭ. Тимошенко при этом обратила внимание на людей с камерами.
Взволнованный парламентарий поспешила удалиться с пляжа, прикрывая лицо руками и оглядываясь на операторов. Выяснилось, что она пошла в сторону собственной виллы, которая находилась в отеле Kempinski на острове Палм-Джумейра.
Данная новость вызвала резкую реакцию среди представителей СМИ Украины. Журналисты неприятно удивились действиями компании депутатов во время конфликта в стране и назвали ее «батальоном Дубай».