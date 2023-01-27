Депутат Алтухов оценил инициативу об упрощенном установлении отцовства для военных

Существуют ситуации, в которых требуется нотариальное заверение подписи военного. Одна из таких касается регистрации детей для не состоящих в браке родителей. В полевых условиях нет возможности найти нотариуса, поэтому возникла инициатива о заверении подписей бойцов у командиров воинских частей для установления отцовства, рассказал депутат.