Депутат Алтухов оценил инициативу об упрощенном установлении отцовства для военных

Военнослужащие смогут установить свое отцовство, заверив подпись у командиров воинских частей. Важность законопроекта оценил депутат Госдумы Сергей Алтухов.
Существуют ситуации, в которых требуется нотариальное заверение подписи военного. Одна из таких касается регистрации детей для не состоящих в браке родителей. В полевых условиях нет возможности найти нотариуса, поэтому возникла инициатива о заверении подписей бойцов у командиров воинских частей для установления отцовства, рассказал депутат.
«Но на самом деле проблема шире. Есть и другие ситуации, где требуется такое дистанционное участие бойцов», — объяснил Алтухов Федеральному агентству новостей.
Согласно внесенному в ГД законопроекту, подпись командиров воинских частей будет приравниваться к нотариально заверенному документу.