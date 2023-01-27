Народная артистка РФ Диана Гурцкая рассказала о своей реакции на первое признание в любви будущего супруга

Будущий супруг Дианы Петр Кучеренко, по ее словам, полностью оправдал эти ожидания. На признание в любви Гурцкая отреагировала недоверием, ведь мужчина не скрывал: первым, что очаровало его в ней, было ее пение. Первое время певица даже пыталась отговорить Петра, напоминая, что ее образ на сцене разительно отличается от непростой повседневной жизни девушки с инвалидностью. Однако, к счастью для обоих влюбленных, Кучеренко удалось убедить Гурцкую в серьезности своих намерений. В 2005-м они сыграли свадьбу, а спустя два года на свет появился сын Константин, рождение которого стало главным событием в жизни певицы.