Девушка выпала из пассажирского автобуса на Парашютной и получила ушибы

Отметим, что в прошлом году команда губернатора Алексана Беглова провела в Петербурге транспортную реформу. По словам жителей, так называемая новая техника иногда дымится на ходу, в ней периодически не работают кондиционеры и системы обогрева. Жалобы есть и на водителей автобусов, которые нарушают ПДД при перевозке пассажиров.