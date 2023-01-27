Девушка выпала из пассажирского автобуса на Парашютной и получила ушибы

Поездка в автобусе закончилась госпитализацией для 21-летней жительницы Петербурга. На улице Парашютная пассажирка на ходу выпала из автобуса, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Девушку отвезли в больницу. Врачи диагностировали ей травмы груди и живота, множественные ушибы и ссадины.
Отметим, что в прошлом году команда губернатора Алексана Беглова провела в Петербурге транспортную реформу. По словам жителей, так называемая новая техника иногда дымится на ходу, в ней периодически не работают кондиционеры и системы обогрева. Жалобы есть и на водителей автобусов, которые нарушают ПДД при перевозке пассажиров.