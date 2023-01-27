Советник Пушилина Гагин: отправленные на Украину западные танки рискуют не пригодиться Киеву

Обещанные Киеву западные танки рискуют прибыть в страну, когда их уже некому будет обслуживать, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин.
О перспективах поставок танков НАТО на Украину Гагин высказался в эфире телеканала «Россия-1». Политик считает, что пользы от этой помощи НАТО будет мало, поскольку Украина «проигрывает» и несет тяжелые потери среди личного постава.
«И, быть может, когда танки придут на Украину, некому будет с ними воевать, не будет той пехоты, которая должна будет идти за ними», — высказался советник.
Гагин напомнил, что западные страны отдадут Киеву танки разных систем, соответственно, с каждой группой в страну отправят «обоз» снабжения с запчастями и горючим. Однако иностранную бронетехнику отличает сложное техобслуживание: их нельзя будет отремонтировать «прямо в поле», как советские Т-72.