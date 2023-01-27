Советник Пушилина Гагин: отправленные на Украину западные танки рискуют не пригодиться Киеву

Гагин напомнил, что западные страны отдадут Киеву танки разных систем, соответственно, с каждой группой в страну отправят «обоз» снабжения с запчастями и горючим. Однако иностранную бронетехнику отличает сложное техобслуживание: их нельзя будет отремонтировать «прямо в поле», как советские Т-72.