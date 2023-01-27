Отар Кушанашвили рассказал о заработках лишившегося концертов в России Валерия Меладзе

Телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о заработках певца Валерия Меладзе, который остался без концертов в России. Журналист уверяет, что артист продолжает зарабатывать на выступлениях.
По словам Кушанашвили, он переписывался с Меладзе накануне. Если верить телеведущему, певец продолжает выходить на сцену. Отменились всего два или три концерта артиста, уверяет журналист.
«Выступает чаще, чем вы играете в оголтелый патриотизм», — сообщил Кушанашвили в соцсетях.
Журналист добавил, что Меладзе получает больше, чем ведущие шоу «Мужское / Женское» Александр Гордон и Юлия Барановская вместе взятые. Единственный изъян в этой ситуации, что певец с ним не делится, посетовал телеведущий.
Напомним, в начале года Меладзе оскандалился из-за видео, на котором он продолжил за поклонником украинский националистический лозунг. После этого россияне призывали не только запретить певцу выступать в РФ, но и лишить его российского гражданства.