У всех котики-собачки, а у нас гусыня: Тесля-Герасимов о необычном «сыне-полка»

В ходе проведения СВО многие батальоны и отдельные бойцы невольно обзавелись «боевыми» питомцами. Обычно это брошенные хозяевами приблудившиеся к позициям кошки и собаки. Но в подразделении актера, добровольца Георгия Тесля Герасимова весьма незаурядный «сын-полка» — красавица-гусыня Галя.
В авторской колонке для ФАН, он рассказал, как птица оказалась в расположении и почему гусыню называют боевой.
Чем чаще случаются курьезные моменты, тем проще и веселей нести службу. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
На фронте человеку всегда сложно: там гибель, тут раненый, поэтому хочется отвлечься и рассказать о каком-то позитиве. Вот, у всех подразделений есть прибившиеся там котики-собачки, а у нас живет гусыня, этакая дочка-полка.
На войне, как и в жизни, бывают курьезные моменты, и чем они чаще случаются, тем проще и веселей нести службу. Это необходимо, потому что человек устает, заморачивается, зашлаковывается его душа, сознание и так далее. Поэтому иногда нужно как-то немножко себя встряхивать и освобождаться от всякой гнетущей информации, сделать это помогают разные забавные моменты.
Три месяца назад друг нашего батальона, замечательный боевой офицер ВС РФ, «притаранил» огромного сначала огромного сазана килограмма на полтора, где он его взял, мы не спрашивали. А потом неделю спустя у нас в расположении оказалась красавица-гусыня.
Все восприняли ее по-разному: кто-то сразу предложил зажарить, кто-то говорил, что надо отпустить — пускай летит, а я сказал — нет, пускай она у нас живет. Это будет наша батальонная гусыня. Вот она у нас уже три месяца и живет. Зарубить ее, естественно, уже ни у кого и мыслей не возникает, очень жалко гусыню: глаза у нее такие выразительные и взгляд глубокий. Вот такая у нас птица — беззащитная пернатая девочка.
Поначалу мы ее привязывали к дереву на прогулку пока тепло было. Привяжешь за лапку к яблоне веревочкой метра на три, она ходит по кругу, как собачонка. А как местные коты прибегут к ней, она на них шипит — лохматые враз разбегались. Собаки тоже к ней повадились ходить, но она и их гоняла так, что те разбегались в разные стороны. Поэтому гусыня у нас в прямом смысле слова боевая.
Сейчас наступили холода, и гусыня живет в небольшом контейнере, мы его утеплили, постелили сено, водичку ей приносим зерно. Я тут походил по окрестностям попросил у местных жителей комбикорма, кукуруза — так что хорошо кормим ее. За эти три месяца она стала выглядеть очень так свежо: водичку набирает перышки моет, — своими делами занимается в общем. А мы так смотрим и удивляемся этому диссонансу: вокруг война идет, люди гибнут, а здесь вот — живое существо с нами, у которого своя жизнь. Когда приезжают к нам разные офицеры, полковники, подполковники, майоры с разных бригад, смотрят на нее и удивляются: что это у вас такое? А у нас тут член нашей военной семьи.
Холода наступили, она естественно по морозу не гуляет: сидит в загоне и кричит периодически — «га-га-га, га-га-га». А приезжающие к нам военные из других подразделений слышат эти вопли и спрашивают, что за птица кричит. Мы и отвечаем, что это наша гусыня-полка. Вот только, сколько она пробудет с нами — не знаю. Но людей, допускающих мысль, что у нее надо забрать жизнь, среди нас, слава Богу, нет, потому что мы русские. Пускай это звучит сентиментально, странно и словно ребячество какое-то, но гусыня нам нравится. Она нам как-то помогает жить и служить. Посмотришь на нее — душа радуется.
Кстати, за ее крики мы ей дали имя — Галя. Когда ее зовешь, она сразу голову поднимает, посмотрит кто зовет и идет медленно так не спеша, выпрямляя шею. Надо сказать, что иногда у нее перья на шее немного вздымаются, значит она недовольна чем-то, нервничает. Бывают с ней и забавные моменты. Сидит порой в загоне, кричит «га-га-га, га-га-га» я к ней подхожу, говорю в шутку, мол будешь орать на суп пустим. А она сразу замолкает, смотрит так… с понимаем ситуации. А я все шучу, что русский язык даже животные и птицы понимают, поэтому, как можно его не любить.
По большому счету, любые животные и птицы — это братья наши меньше. Поэтому не мудрено нам по отношению к ним проявлять сострадание, жалость, любовь и какую-то такую дружбу. Ведь в ответ они нам дарят душевное тепло. Поэтому я говорю искреннее спасибо нашему боевому другу, который привез нам эту гусыню.