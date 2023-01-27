У всех котики-собачки, а у нас гусыня: Тесля-Герасимов о необычном «сыне-полка»

Сейчас наступили холода, и гусыня живет в небольшом контейнере, мы его утеплили, постелили сено, водичку ей приносим зерно. Я тут походил по окрестностям попросил у местных жителей комбикорма, кукуруза — так что хорошо кормим ее. За эти три месяца она стала выглядеть очень так свежо: водичку набирает перышки моет, — своими делами занимается в общем. А мы так смотрим и удивляемся этому диссонансу: вокруг война идет, люди гибнут, а здесь вот — живое существо с нами, у которого своя жизнь. Когда приезжают к нам разные офицеры, полковники, подполковники, майоры с разных бригад, смотрят на нее и удивляются: что это у вас такое? А у нас тут член нашей военной семьи.