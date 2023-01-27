В Пентагоне считают, что ВСУ будет сложно поддерживать боеспособность танков Abrams

Украинским военным будет сложно поддерживать боеспособность американских танков Abrams. Такого мнения придерживается глава военного ведомства США Ллойд Остин, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение передать ВСУ 31 танк M1 Abrams, а после встречи контактной группы по предоставлению военной помощи Украине Остин заявил, что США должны предоставить Киеву долгосрочные обязательства.
«Думаю, что позиция Ллойда Остина и председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли относительно Abrams не изменилась. Я имею в виду, что будет трудно поддерживать и обслуживать эти танки», — заявила Сингх.
Кроме того, заместитель пресс-секретаря Пентагона не согласилась с утверждениями ряда СМИ о том, что поставка танков Abrams на Украину имеет лишь символическое значение.