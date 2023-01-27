Керченская переправа заработала в штатном режиме после закрытия из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы возобновлена после приостановки примерно на восемь часов из-за плотного тумана. Подробности приводит корреспондент ФАН.
Уточняется, что переправа функционирует в штатном режиме. Паромы возобновили движение около 11:00 по московскому времени. Сейчас работают четыре судна — это большие «Лаврентий» и «Мария», а также «Керченский 2» и «Ейск».
Удалось разъяснить и ситуацию с очередью у переправы. Утром со стороны Керчи стояло около 400 транспортных средств, со стороны Тамани — 170 единиц. Сотрудники переправы назвали подобное скопление машин некритичным, так как они отправляются на погрузку, после чего на смену приходит другая техника.
В период с 9 октября по 27 января 2022 года паромы выполнили 1769 рейсов. Они перевезли через пролив в обе стороны 72 860 пассажиров, 55 041 единицу автотранспорта и 6101 железнодорожный вагон.