Керченская переправа заработала в штатном режиме после закрытия из-за тумана

Удалось разъяснить и ситуацию с очередью у переправы. Утром со стороны Керчи стояло около 400 транспортных средств, со стороны Тамани — 170 единиц. Сотрудники переправы назвали подобное скопление машин некритичным, так как они отправляются на погрузку, после чего на смену приходит другая техника.