Лариса Голубкина рассказала, почему Рязанов выбрал ее на роль Шурочки в «Гусарской балладе»

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала, почему режиссер Эльдар Рязанов выбрал именно ее на роль Шурочки в фильме «Гусарская баллада».
Сокурсники Голубкиной снимались в массовке на «Мосфильме». Когда их спросили, может ли кто-то сыграть роль Шурочки, все посоветовали ее. На пробах стало ясно, что роль идеально подходит актрисе.
«Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась», — вспоминает Голубкина.
Сыграть Шурочку хотели еще 35 актрис, но, надевая мундир, они все равно оставались женщинами, а Голубкина ею еще не была. По словам артистки, в ней тогда играл подростковый задор, который хорошо видно на экране, сообщает издание kp.ru.