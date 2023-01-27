Лариса Голубкина рассказала, почему Рязанов выбрал ее на роль Шурочки в «Гусарской балладе»

Сыграть Шурочку хотели еще 35 актрис, но, надевая мундир, они все равно оставались женщинами, а Голубкина ею еще не была. По словам артистки, в ней тогда играл подростковый задор, который хорошо видно на экране, сообщает издание kp.ru.