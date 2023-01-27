Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Лариса Голубкина рассказала, почему Рязанов выбрал ее на роль Шурочки в «Гусарской балладе»

Общество
Лариса Голубкина рассказала, почему Рязанов выбрал ее на роль Шурочки в «Гусарской балладе»

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина рассказала, почему режиссер Эльдар Рязанов выбрал именно ее на роль Шурочки в фильме «Гусарская баллада».

Сокурсники Голубкиной снимались в массовке на «Мосфильме». Когда их спросили, может ли кто-то сыграть роль Шурочки, все посоветовали ее. На пробах стало ясно, что роль идеально подходит актрисе.

«Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась», — вспоминает Голубкина.

Сыграть Шурочку хотели еще 35 актрис, но, надевая мундир, они все равно оставались женщинами, а Голубкина ею еще не была. По словам артистки, в ней тогда играл подростковый задор, который хорошо видно на экране, сообщает издание kp.ru.
голубкина актриса гусарская баллада фильм рязанов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду