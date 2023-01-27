Законопроект о порядке установления отцовства военнослужащими внесли в Госдуму

Российские военнослужащие могут получить право устанавливать свое отцовство заверенными у командиров воинских частей подписями. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.
Подписи командиров планируют приравнять к нотариально заверенным документам. Эта мера направлена на поддержку семей бойцов.
«Они должны чувствовать, что государство заботиться о них и их семьях, где бы они не находились. Много историй, когда семья военнослужащего оказывается перед дилеммой, что делать, когда нужна подпись отца ребенка для получения метрики, а он на передовой», — пояснил депутат Андрей Красов.
Предполагается, что военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, смогут заверять свои подписи либо у командиров частей, либо у начальников военных госпиталей.