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Законопроект о порядке установления отцовства военнослужащими внесли в Госдуму

Общество
Законопроект о порядке установления отцовства военнослужащими внесли в Госдуму

Российские военнослужащие могут получить право устанавливать свое отцовство заверенными у командиров воинских частей подписями. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Подписи командиров планируют приравнять к нотариально заверенным документам. Эта мера направлена на поддержку семей бойцов.

«Они должны чувствовать, что государство заботиться о них и их семьях, где бы они не находились. Много историй, когда семья военнослужащего оказывается перед дилеммой, что делать, когда нужна подпись отца ребенка для получения метрики, а он на передовой», — пояснил депутат Андрей Красов.

Предполагается, что военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, смогут заверять свои подписи либо у командиров частей, либо у начальников военных госпиталей.
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