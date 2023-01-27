Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 в Херсонской области

Армия
РИА Новости: артиллеристы ВС РФ уничтожили американскую гаубицу М777 в Херсонской области

Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу М777 и транспорт для подвоза боеприпасов в Херсонской области.

В пятницу, 27 января, источник сообщил РИА Новости, что американская гаубица была ликвидирована российские военными в районе поселка Томарино.

«Трое военных ВСУ уничтожены, четверо военных получили ранения различной степени тяжести», — рассказал собеседник агентства.

В январе Минобороны РФ продолжило ежедневно публиковать сводки с потерями противника. С начала года украинская армия потеряла не менее девяти гаубиц М777. При чем четыре из них были ликвидированы в один день.
Херсонская область м777 вс рф
Военкоры ФАН
Лучшие в аду