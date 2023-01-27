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Захарова задала Столтенбергу один неудобный вопрос об участии НАТО в конфликте на Украине

Политика
Захарова задала Столтенбергу один неудобный вопрос об участии НАТО в конфликте на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задала генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу один неудобный вопрос.

По словам дипломата, страны НАТО поставляют киевскому режиму танки, а также формируют на базе украинских посольств вербовочные пункты по рекрутированию людей. Но в то же время западный военный блок не считает себя стороной украинского конфликта.

«Вы реально граждан стран ЕС и НАТО считаете за форменных болванов?» — отметила Захарова.

Сам Столтенберг ранее заявил, что Альянс не является и не собирается становиться стороной конфликта на Украине.
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