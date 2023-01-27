Брат покойного Бориса Моисеева признался, что ему опасно лететь в Россию

Брат певца и танцовщика Бориса Моисеева Маркс Толкач прокомментировал слухи о его скором визите в Россию. Родственник артиста заявил, что пока не собирается в РФ, поскольку это для него опасно.
Живущий в Канаде Толкач вступил в борьбу за наследство Моисеева и нанял адвоката. СМИ писали, что брат певца скоро сам прилетит в Россию, чтобы контролировать процесс.
Однако родственник танцовщика еще не был на его могиле и не побывает там в ближайшее время. По словам Толкача, он не может лететь в Москву один.
«Перелеты в моем возрасте очень опасны», — признался 84-летний мужчина в беседе с «МК».
Брат Моисеева уточнил, что может отправиться в путешествие только с любимой женой. Она пока не может лететь в Россию, отметил Толкач.
Родственник артиста добавил, что следит за всеми делами из Канады и часто общается с адвокатом. Юрист делает все необходимое, утверждает брат певца.
Они с адвокатом рассчитывают, что им удастся восстановить справедливость и найти виновных в смерти танцовщика, поделился родственник покойной звезды. По мнению Толкача, Моисеев ушел раньше положенного срока, и этот вопрос волнует брата артиста больше всего.