Жителей Волгоградской области привлекут к пересчету охотничьих видов животных

Как пишет сетевое издание «Городские вести», обновленный федеральный закон позволяет участвовать в процессе такого подсчета представителям профильного органа исполнительной власти с привлечением общественности. По словам председателя экосовета при облдуме Ирины Соловьевой, раньше эта функция возлагалась на охотпользователей, однако собранные ими данные не всегда были объективны, так как подобные учетчики являлись заинтересованной стороной. Ведь от количества записанных животных зависит число выдаваемых разрешений на добычу охотничьих ресурсов, пояснила депутат.