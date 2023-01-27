Британский полковник Кемп признал, что ВС РФ добиваются успеха на востоке Украины

Несмотря на заявления западных СМИ, российская армия добьется успеха в противостоянии с ВСУ. Об этом заявил полковник ВС Великобритании Ричард Кемп в интервью Sky News.
Он обратил внимание, что на Западе представлена искаженная картина ситуации на Украине. Это вызвано тем, что западные СМИ транслируют только точку зрения украинского генштаба.
«А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину», — заявил Ричард Кемп.
Британский военный высоко оценил действия российской артиллерии, которая своими ударами расчищает дорогу штурмовым группам ВС РФ. Кемп считает, что такая тактика может принести России успех.