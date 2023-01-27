Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Британский полковник Кемп признал, что ВС РФ добиваются успеха на востоке Украины

Армия
Британский полковник Кемп признал, что ВС РФ добиваются успеха на востоке Украины

Несмотря на заявления западных СМИ, российская армия добьется успеха в противостоянии с ВСУ. Об этом заявил полковник ВС Великобритании Ричард Кемп в интервью Sky News.

Он обратил внимание, что на Западе представлена искаженная картина ситуации на Украине. Это вызвано тем, что западные СМИ транслируют только точку зрения украинского генштаба.

«А в реальности, пока мы тут с вами разговариваем, русские делают все, чтобы взять под контроль весь Донбасс и восточную Украину», — заявил Ричард Кемп.

Британский военный высоко оценил действия российской артиллерии, которая своими ударами расчищает дорогу штурмовым группам ВС РФ. Кемп считает, что такая тактика может принести России успех.
россия вс рф всу Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду