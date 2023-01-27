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Песков: Россия с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане

Общество
Песков: Россия с пониманием относится к ужесточению миграционных правил в Казахстане

Россия с понимаем относится к ужесточению миграционных правил Казахстана, однако права россиян должны соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что обновленные миграционные правила не лишают иностранцев возможности оформлять вид на жительство. Это особенно касается граждан тех стран, которые входят в Евразийское экономическое сообщество.

«Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство, но, безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте», — заявил Песков.

Власти Казахстане накануне отменили так называемый «визаран». Последний позволяет «обнулять» срок пребывания в стране за счет кратковременного выезда за ее пределы.
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