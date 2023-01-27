Сын Решетовой от Тимати трогательно поздравил модель с 27-летием

В день рождения Решетовой маленький сын находился не с матерью, а с отцом и бабушкой. Семейство отправилось на отдых в Коста-Рику, но они не забыли поздравить модель с праздником. Ратмир выучил стихотворение и рассказал его на камеру для мамы.