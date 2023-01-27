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Сын Решетовой от Тимати трогательно поздравил модель с 27-летием

Шоу-бизнес
Сын Решетовой от Тимати трогательно поздравил модель с 27-летием

Модель, блогер и бизнесвумен Анастасия Решетова 23 января отпраздновала день рождения. Сын знаменитости от рэпера Тимати Ратмир трогательно поздравил маму с 27-летием.

В день рождения Решетовой маленький сын находился не с матерью, а с отцом и бабушкой. Семейство отправилось на отдых в Коста-Рику, но они не забыли поздравить модель с праздником. Ратмир выучил стихотворение и рассказал его на камеру для мамы.

«Сегодня день рождения твой, будь такой же модной, доброй, заводной! Многих лет желаю, радуй нас всегда! Мама, поздравляю! Я люблю тебя», — рассказал стих мальчик и послал Решетовой воздушный поцелуй.

Ранее модель признавалась, что ей сложно отпускать сына на отдых с отцом, хотя она и понимает необходимость мужского внимания. Решетовой тяжело расставаться с Ратмиром, а нынешний отдых с семьей Тимати станет одним из самых продолжительных для ребенка.
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