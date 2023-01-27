Житель Вологды ответил в суде за обман 13 потенциальных невест

По версии следствия, мошенник знакомился через интернет с девушками из самых разных городов и регионов России под предлогом вступления в законный брак. Затем он приезжал к доверчивым невестам и обворовывал их. Следователи уличили брачного афериста в 13 подобных преступлениях. От мошенника пострадали жительницы Урала, Сибири, нескольких регионов центральной и южной России, сообщает cher-poisk.ru.