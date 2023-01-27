Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Актер Виталий Гогунский поностальгировал о культурном посыле времен СССР

Общество
Актер Виталий Гогунский поностальгировал о культурном посыле времен СССР

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский признался, что его вдохновляет искусство советской эпохи. Актер призвал вернуть культурный посыл, который несло творчество в СССР.

Артист отметил, что с уважением относится к западной культуре. За границей есть шедевры и авторы, творившие над системой и вне политики, обратил внимание Гогунский. Однако актер все равно отдает предпочтение культуре Советского Союза.

«Но, в целом, советская культура добрее, честнее, чище и лучше», — поностальгировал артист в интервью «Народным Новостям».

Гогунский сообщил, что не может смотреть даже самые гениальные американские фильмы больше двух–трех раз. А ленты «Мимино» или «Ирония судьбы, или С легким паром!» он может смотреть два раза в день и наслаждаться как ребенок, признался актер.

Артист добавил, что россиянам нужно гордиться культурным достоянием своей страны. Западные авторы никогда не смогут превзойти поэта Александра Пушкина или композитора Петра Чайковского, уверен Гогунский.
Виталий Гогунский актер культура универ
Военкоры ФАН
Лучшие в аду