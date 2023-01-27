Актер Виталий Гогунский поностальгировал о культурном посыле времен СССР

Звезда сериала «Универ» Виталий Гогунский признался, что его вдохновляет искусство советской эпохи. Актер призвал вернуть культурный посыл, который несло творчество в СССР.
Артист отметил, что с уважением относится к западной культуре. За границей есть шедевры и авторы, творившие над системой и вне политики, обратил внимание Гогунский. Однако актер все равно отдает предпочтение культуре Советского Союза.
«Но, в целом, советская культура добрее, честнее, чище и лучше», — поностальгировал артист в интервью «Народным Новостям».
Гогунский сообщил, что не может смотреть даже самые гениальные американские фильмы больше двух–трех раз. А ленты «Мимино» или «Ирония судьбы, или С легким паром!» он может смотреть два раза в день и наслаждаться как ребенок, признался актер.
Артист добавил, что россиянам нужно гордиться культурным достоянием своей страны. Западные авторы никогда не смогут превзойти поэта Александра Пушкина или композитора Петра Чайковского, уверен Гогунский.