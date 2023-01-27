Алексей Кочетков: верить данным Сил противовоздушной обороны Украины нет никакого смысла

Украинские военные и СМИ подвели итоги недавней ракетной атаки ВКС России по энергетическим объектам страны, проведенной 26 января. Как сообщил ФАН политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, верить приведенным украинцами данным о «десятках сбитых российских ракет» нет никакого смысла.
По данным украинских СМИ, подготовка к ракетной атаке началась еще в ночь на 26 января. ВКС России запустили 24 беспилотника «Герань» — по данным ВСУ, все они якобы «были сбиты ПВО». При этом власти Днепропетровской области подтвердили попадание в промышленное предприятие. А местные паблики написали о прилете и пожаре, которые произошли во время налета дронов.
С утра 26 января началась массированная ракетная атака. По украинским данным, было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два пуска ракет «Кинжал». Как утверждает Генштаб, 47 ракет якобы «было сбито», а три из четырех авиационных ракет Х-59 «не достигли своих целей». То есть, по версии военных ВСУ, всего около пяти российских ракет смогли поразить цели в Украине. При этом «прилеты» почему-то были подтверждены в Киевской, Одесской и Винницкой областях. В самом Киеве был сильный взрыв в Днепровском районе, но власти в итоге так и не сообщили, что это было. Информацию обнародовали только по Голосеевскому району Киева, сообщив, что там «часть сбитой ракеты упала на нежилое здание и убила 55-летнего мужчину».
При этом, по данным «Укрэнерго», в Днепровском регионе (без уточнений, где) было уничтожено основное высоковольтное оборудование на одном из энергообъектов. Власти Одесской области также сообщили о том, что «повреждены два объекта энергетической инфраструктуры, в городе пропали свет и вода». Куда попало в Винницкой области — просто не сообщалось. При этом в энергокомпании ДТЭК после ракетной атаки заявили, что «на несколько дней в Одесской области будут введены экстренные отключения света».
Как заявили в Киевской военной администрации, атака на украинскую столицу в этот раз была «комбинированного типа». Киевские власти сообщили, что ВКС России сначала атаковали Киев ночью дронами-камикадзе «Герань-2». Их целью было не только поразить наземные цели, но и «изнурить» украинскую ПВО. Поэтому, вслед за БПЛА, второй волной ВКС РФ совершили массированную атаку ракетами разных типов — Х-101, Х-555, «Кинжал» и «Калибр». Запуск произошел с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. О конкретных результатах атак в администрации Кличко почему-то не сообщили.
Как сообщил ФАН политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, сбивчивые украинские данные об итогах российских атак на энергетическую инфраструктуру выглядят, как абсолютные фейки.
«Все, что так или иначе касается действий украинских военных в публичном пространстве, лично мне давно уже не кажется адекватным. По сути, Украина уже давно не выдает никакой правдивой информации в своем информполе. Похоже, в этой стране просто нет такой культуры. Все, что они выдают, в том числе по поводу итогов ракетных атак России — это 100-процентные фейки, ложь и дезинформация. Поэтому и нет никаких оснований верить тем цифрам о «80 процентах сбитых российских ракет», — указал Кочетков.
Аналитик напомнил — если верить украинскому командованию, то и ракеты с дронами должны были закончиться у ВКС России очень давно, но тогда совершенно непонятно, какими средствами сейчас обстреливаются объекты украинской энергосистемы.
«Правда заключается в том, что украинцам, особенно военным ВСУ, верить нельзя никогда и ни в чем. И так происходит не только сейчас, еще с 2014-го в их пропаганде изначально была установка на тотальные инсинуации, искажения, прямую ложь и т. д. Я уверен, что украинские официальные источники вообще не могут рассматриваться как источники достоверной информации. Так что все эти «57 сбитых российских ракет» — ложь и вранье», — указал Кочетков.
По словам аналитика, у руководства ВСУ может быть сразу несколько причин для того, чтобы выдавать желаемое за действительное.
«Возможно, это связано с недавними поставками Киеву западных средств ПВО — как объявленными, так и скрытыми. Руководство Противовоздушных сил Украины пытается показать, что эффективность действия системы возросла, хотя пока что оснований так считать нет никаких. Достаточно посмотреть, как они сами регулярно попадают зенитными ракетами в жилые дома украинцев, а потом выдают это за «атаки россиян против мирного населения», — указал Кочетков.
По его словам, самым наглядным доказательством этого вранья является то, что энергетическая инфраструктура Украины продолжает разрушаться целенаправленными ударами ВКС России.
«Также ложь со стороны украинских военных может быть связана с тем, что сейчас Киев усиленно требует от Вашингтона, помимо поставок тяжелой техники, еще и поставок дальнобойных ракет и авиации. Таким образом, руководство ВСУ пытается показать, что они умеют пользоваться современной высокоточной техникой, а не только «палками и дубинами», — заключил политолог.
Напомним, 27 января украинское милитари-издание Defense Express со ссылкой на «информацию из собственных источников» состряпало очередной фейк. Издание сообщило, что накануне под Киевом «снова сбили Х-55 с имитатором ядерной боевой части. По данным издания, Х-55 якобы «была уничтожена на подлете к Киеву с юго-восточного направления, а ее обломки найдены в районе Борисполя». Ранее в Минобороны Украины подтвердили «еще два случая применения ракет с имитатором ядерной боевой части, в Хмельницкой и Львовской областях». Среди целей запуска таких ракет украинские «эксперты» назвали «устрашение, разведку позиций РЛС или создание помех, а также перенасыщение возможностей украинской ПВО».