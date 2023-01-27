Алексей Кочетков: верить данным Сил противовоздушной обороны Украины нет никакого смысла

С утра 26 января началась массированная ракетная атака. По украинским данным, было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два пуска ракет «Кинжал». Как утверждает Генштаб, 47 ракет якобы «было сбито», а три из четырех авиационных ракет Х-59 «не достигли своих целей». То есть, по версии военных ВСУ, всего около пяти российских ракет смогли поразить цели в Украине. При этом «прилеты» почему-то были подтверждены в Киевской, Одесской и Винницкой областях. В самом Киеве был сильный взрыв в Днепровском районе, но власти в итоге так и не сообщили, что это было. Информацию обнародовали только по Голосеевскому району Киева, сообщив, что там «часть сбитой ракеты упала на нежилое здание и убила 55-летнего мужчину».