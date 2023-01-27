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Политолог Михеев не увидел смысла в конфликте с Европой после победы России на Украине

Политика
Политолог Михеев не увидел смысла в конфликте с Европой после победы России на Украине

Парадигма об экспансии России не имеет ничего общего с реальностью. Об этом сообщил политолог Сергей Михеев.

Он обратил внимание на бессмысленность борьбы государства с Европой, которой так опасаются в странах Прибалтики и Польше, после успешного разрешения конфликта на Украине. На этом фоне эксперт предложил сформировать так называемые «линии раздела сфер влияния».

«Поэтому эту мысль надо до них доносить. Что не будет никакого похода в Европу. И их парадигма об экспансии России ложная», — процитировало Михеева ИА SM.News.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин дал понять, что власти США вынуждают Европу накачивать Украину бронетехникой. По его словам, благодаря этому европейцы могут начать приобретать танки у американцев. Об этом эксперт рассказал авторам RT.
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