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Газ взорвался при замене баллона в частном доме под Калининградом

Происшествия
Газ взорвался при замене баллона в частном доме под Калининградом

В Калининградской области произошла детонация газа. Прокуратура взяла под контроль работу по установлению обстоятельств хлопка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Взрыв раздался в поселке Мечниково. Это случилось, когда мужчина в частном доме самостоятельно менял газовый баллон. В тот момент он находился в помещении один. Мужчина не пострадал.

Ранее газ взорвался в многоквартирном доме в Коломне. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Взрывная волна повредила остекление в квартире.
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