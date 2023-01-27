Газ взорвался при замене баллона в частном доме под Калининградом

В Калининградской области произошла детонация газа. Прокуратура взяла под контроль работу по установлению обстоятельств хлопка, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Взрыв раздался в поселке Мечниково. Это случилось, когда мужчина в частном доме самостоятельно менял газовый баллон. В тот момент он находился в помещении один. Мужчина не пострадал.
Ранее газ взорвался в многоквартирном доме в Коломне. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован. Взрывная волна повредила остекление в квартире.