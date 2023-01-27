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Meta исключила нацбатальон «Азов» из списка опасных организаций

Общество
Meta исключила нацбатальон «Азов» из списка опасных организаций

Компания Meta✱✱✱ (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook✱ и Instagram✱ запрещены в РФ) исключила националистический полк «Азов»✱✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка опасных организаций.

Нововведение позволит украинским националистам беспрепятственно создавать учетные записи в Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России), а также публиковать контент, не опасаясь его блокировки.

Подобный шаг позволит пользователям открыто хвалить и поддерживать националистов «Азова», говорится в заявлении Meta.

  • ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
  • ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
  • ✱✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
meta азов опасные организации
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