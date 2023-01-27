Meta исключила нацбатальон «Азов» из списка опасных организаций

Компания Meta✱✱✱ (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook✱ и Instagram✱ запрещены в РФ) исключила националистический полк «Азов»✱✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка опасных организаций.