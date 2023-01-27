Meta исключила нацбатальон «Азов» из списка опасных организаций

Компания Meta✱✱✱ (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ; принадлежащие ей соцсети Facebook✱ и Instagram✱ запрещены в РФ) исключила националистический полк «Азов»✱✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) из списка опасных организаций.
Нововведение позволит украинским националистам беспрепятственно создавать учетные записи в Facebook и Instagram (соцсети запрещены в России), а также публиковать контент, не опасаясь его блокировки.
Подобный шаг позволит пользователям открыто хвалить и поддерживать националистов «Азова», говорится в заявлении Meta.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ
- ✱✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
- ✱✱✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму