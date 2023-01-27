Министерство культуры Адыгеи определило приоритетные направления работы на текущий год

В Адыгее прошло межведомственное совещание под председательством министра культуры республики Юрия Атулева. На нем были обозначены приоритеты работы на 2023 год.
В частности рассматривался вопрос популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет по программе «Пушкинская карта», сообщает ИА «Адыгея сегодня». Кроме того, участники совещания рассматривали вопросы координации и планирования театрально-концертной деятельности на территории республики в нынешнем году. Также обсуждалось участие региона в заявочной кампании грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.
В совещании принимали участие первый замминистра образования и науки Республики Адыгея Сусана Паранук, заместители и начальники отделов Минкультуры РА, заместители глав муниципальных образований, курирующие социальные вопросы, руководители муниципальных органов управления культурой и образованием, руководители государственных и муниципальных учреждений культуры.