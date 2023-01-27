Министерство культуры Адыгеи определило приоритетные направления работы на текущий год

В частности рассматривался вопрос популяризации культурных мероприятий для молодежи от 14 до 22 лет по программе «Пушкинская карта», сообщает ИА «Адыгея сегодня». Кроме того, участники совещания рассматривали вопросы координации и планирования театрально-концертной деятельности на территории республики в нынешнем году. Также обсуждалось участие региона в заявочной кампании грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.