Звезда «Универа» Виталий Гогунский назвал недалекими сбежавших за границу знаменитостей

Исполнитель роли Кузи из сериала «Универ» Виталий Гогунский высказался о сбежавших из России звездах. Актер назвал недалекими знаменитостей, которые уехали за границу.
Артист признался, что относится к покинувшим страну коллегам без сожаления. Гогунский даже рад, что эти люди своим отъездом очистили Россию. По мнению актера, за рубеж сбежали «самые достойные представители всего самого недостойного».
«Это недалекие люди, погрязшие в грехах», — заявил артист в интервью изданию «Народные Новости».
Все, кого он любил и уважал, остались в России, отметил Гогунский. Те, кто уехал, пусть и дальше остаются в других странах, считает актер.
Артист также ждет, что после отъезда «шлака» в отечественной культуре наконец «прорастут нормальные цветы». По мнению Гогунского, сила русской культуры в доброте.