Охранники Байконура пресекли кражу медного кабеля на 500 тыс. рублей

Сотрудники службы безопасности Байконура пресекли хищение медного кабеля стоимостью 3,5 млн тенге (500 тысяч рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно информации издания, при патрулировании территории специалисты обнаружили аккуратно нарезанные куски провода. Площадка, где произошел инцидент, давно не используется. Сигнализации и освещения там нет.
Злоумышленники могли проникнуть через дыры в ограждении и стенах постройки. Судя по всему, преступники ждали подходящий момент, чтобы забрать добычу. Личности неудачливых воров устанавливаются.