Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Охранники Байконура пресекли кражу медного кабеля на 500 тыс. рублей

Происшествия
Охранники Байконура пресекли кражу медного кабеля на 500 тыс. рублей

Сотрудники службы безопасности Байконура пресекли хищение медного кабеля стоимостью 3,5 млн тенге (500 тысяч рублей). Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно информации издания, при патрулировании территории специалисты обнаружили аккуратно нарезанные куски провода. Площадка, где произошел инцидент, давно не используется. Сигнализации и освещения там нет.

Злоумышленники могли проникнуть через дыры в ограждении и стенах постройки. Судя по всему, преступники ждали подходящий момент, чтобы забрать добычу. Личности неудачливых воров устанавливаются.
кража байконур металл
Военкоры ФАН
Лучшие в аду