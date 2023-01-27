Суд арестовал 15-летнего юношу, обвиняемого в жестоком убийстве матери в Волгограде

По версии СК, преступление было совершено 25 января. Женщина неоднократно высказывала подростку упреки. На фоне накопленной обиды обвиняемый схватил молоток и нанес ей десять ударов по голове. Затем юноша дважды ударил женщину ножом в шею, что привело к смерти матери. Отметим, что в момент нападения потерпевшая спала.