Суд арестовал 15-летнего юношу, обвиняемого в жестоком убийстве матери в Волгограде

Следователи добились ареста 15-летнего жителя Волгограда. Ему предъявлено обвинение в расправе над матерью. В СИЗО он будет находиться до 24 марта.
По версии СК, преступление было совершено 25 января. Женщина неоднократно высказывала подростку упреки. На фоне накопленной обиды обвиняемый схватил молоток и нанес ей десять ударов по голове. Затем юноша дважды ударил женщину ножом в шею, что привело к смерти матери. Отметим, что в момент нападения потерпевшая спала.
Жительница Хабаровского края ранее скончалась от ножевых ранений. С ней расправились гости с целью похитить еду из холодильника.