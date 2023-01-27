В Сочи легковушка насмерть задавила девочку

Сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю расследуют уголовное дело в связи со смертельным ДТП в Сочи.
По версии следствия, автомобиль BMW, за рулем которого находился 26-летний житель Сочи, сбил 14-летнюю девочку, переходившую улицу Яна Фабрициуса по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда она скончалась на месте происшествия, сообщает «Кубанское информационное агентство».
В связи с этим трагическим инцидентом в отношении виновника ДТП было возбуждено уголовное дело. На время следствия в качестве меры пресечения была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.