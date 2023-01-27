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Депутат Хубезов: гражданские медики должны быстро становиться военными в условиях передовой

Армия
Депутат Хубезов: гражданские медики должны быстро становиться военными в условиях передовой

Врач-хирург и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов выступил за возрождение военных кафедр в медицинских вузах.

По словам политика, который с марта координировал работу волонтеров гуманитарной миссии «Единой России» и оказывал помощь в качестве военного врача Донбассе, в стране пора возвращать военные кафедры в медицинские учебные заведения.

«Моя позиция — возрождать их важно. Любой гражданский медик должен в случае чего быстро стать военным», — цитирует депутата «Парламентская газета».

По словам Хубезова, вопрос возвращения военных кафедр и их возможное количество уже обсуждается с Минобороны РФ. Но политик настаивает, что стране нужен определенный резерв врачей.
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