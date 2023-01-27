События в Донбассе на 15:00 27 января: подготовка к наступлению в Запорожье, ВСУ ждут проблемы с танками

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
Россия
ВС РФ в рамках подготовки к наступлению в Запорожской области ведут разведку боем, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова. По словам чиновника, инициативу удерживают российские войска, однако пока они ограничиваются «локальными маневрами».
Также разведка выявляет позиции украинских подразделений, по которым затем наносится удар. Издание рассказало об одном из таких эпизодов: российские танкисты при помощи наводчиков и беспилотников с закрытой позиции поразили несколько опорных пунктов и автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, был уничтожен блиндаж, в котором укрылись солдаты противника. Позже, как сообщили наши бойцы, украинские военнослужащие выносили из разрушенного укрепления тела попавших под удар.
События в Донбассе
На северных рубежах Донбасса накануне состоялся затяжной бой, о котором рассказал один из Telegram-каналов. По словам местных источников, ВСУ с трех направлений совершили не менее шести атак ротными тактическими группами при поддержке бронетехники, пытаясь прорвать российскую оборону. Тем не менее ВС РФ благодаря умелым действиям командиров и плотному огню артиллерии смогли отразить все атаки, в результате которых украинские войска потеряли сотни человек и некоторое количество машин.
Кроме того, на юге региона продолжается сражение за Угледар. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что окружение и последующее освобождение этого города поможет решить многие задачи: таким образом ВС РФ смогут продолжить наступление в Красноармейском и Кураховском направлениях. Тем не менее ожесточенные бои за населенный пункт еще продолжаются.
Украина
Западная пресса вновь высказалась о проблемах, с которыми столкнутся ВСУ при поставках иностранной бронетехники. В частности, указывается, что американские танки M1 Abrams, несмотря на огневую мощь и хорошую бронезащиту, будут расходовать чересчур много топлива, с которым на Украине дела обстоят довольно плохо. Кроме того, значительное время уйдет и на соответствующую подготовку экипажей. Ранее о планах передать Киеву 31 такую машину заявил президент США Джо Байден, но представители американской администрации уточнили, что на доставку уйдут месяцы.
Французские издания тем временем рассуждают о теме целесообразности поставок танков Leclerc. В первую очередь местная пресса отмечает, что такой техники мало и у самой Франции: в наличии имеется 226 единиц, из которых эксплуатируются только 135, а поставка 20–30 штук не решит проблем ВСУ. Однако куда большей помехой станет обслуживание и обучение экипажа, поскольку технически Leclerc является крайне сложной машиной.