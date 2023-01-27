События в Донбассе на 15:00 27 января: подготовка к наступлению в Запорожье, ВСУ ждут проблемы с танками

Западная пресса вновь высказалась о проблемах, с которыми столкнутся ВСУ при поставках иностранной бронетехники. В частности, указывается, что американские танки M1 Abrams, несмотря на огневую мощь и хорошую бронезащиту, будут расходовать чересчур много топлива, с которым на Украине дела обстоят довольно плохо. Кроме того, значительное время уйдет и на соответствующую подготовку экипажей. Ранее о планах передать Киеву 31 такую машину заявил президент США Джо Байден, но представители американской администрации уточнили, что на доставку уйдут месяцы.