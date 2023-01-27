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Южная Корея намерена разработать план по объединению с КНДР

Политика
Южная Корея намерена разработать план по объединению с КНДР

Власти Южной Кореи планируют объединиться с КНДР, используя план «Новая инициатива будущего по объединению».

По словам сотрудников южнокорейского министерства объединения, инициатива будет предусматривать универсальные ценности, включая свободу, права человека, а также открытость и коммуникацию. Сам план нацелен на мирное и демократическое объединение стран.

«В первой половине года мы выслушаем мнения общественности и экспертов, планируем в течение года опубликовать [инициативу]», — говорится в докладе чиновников.

Ранее сообщалось, что руководитель КНДР Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее готовностью мобилизовать силы ядерного сдерживания.
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