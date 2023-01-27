Белгородские власти выделили 50 млн рублей на реализацию социальных проектов

Проекты, которым оказана поддержка за счет регионального бюджета, будут направлены на помощь пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья. А также на помощь организациям, реализующим проекты по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни и так далее.