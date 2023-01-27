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Белгородские власти выделили 50 млн рублей на реализацию социальных проектов

Общество

В 2023 году в Белгородской области на реализацию социально значимых проектов выделено 50 миллионов рублей. Эти средства будут распределены между 35 некоммерческими организациями.

Белгородские власти выделили 50 млн рублей на реализацию социальных проектов

Об этом сообщил в своих соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Сумма была разделена между победителями конкурса, который проводился областным правительством, сообщает сетевое издание «Бел.Ру».

Проекты, которым оказана поддержка за счет регионального бюджета, будут направлены на помощь пожилым людям, детям, людям с ограниченными возможностями здоровья. А также на помощь организациям, реализующим проекты по патриотическому воспитанию, по пропаганде здорового образа жизни и так далее.

Глава региона выразил уверенность, что все выделенные средства пойдут только на добрые и нужные дела.
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